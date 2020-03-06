Украина не собирается прекращать подачу воды в Крым. Это вопрос гуманитарной ответственности.
С таким заявлением в эфире ТК "1+1" выступил Денис Шмыгаль, новый премьер-министр Украины, вступивший в должность 4 марта.
Правда, чиновник сказал это с небольшим уточнением. По его словам, Украина обязана обеспечивать всем необходимым, в том числе и водой, свои территории:
"В Крыму живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев. Крым — это Украина, мы не собираемся не подавать воду в Украину".
Напомним, об отказе снабжать полуостров водой украинские власти в очередной раз заявили еще в середине февраля.
Более того, украинские активисты требовали, чтобы Россия "возместила ущерб, нанесенный строительством водохранилища", которое, собственно, и служит источником подачи воды в Крым. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.
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