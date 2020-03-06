Новый премьер Украины заявил о возобновлении подачи воды в Крым

Украина не собирается прекращать подачу воды в Крым. Это вопрос гуманитарной ответственности.

С таким заявлением в эфире ТК "1+1" выступил Денис Шмыгаль, новый премьер-министр Украины, вступивший в должность 4 марта.

Правда, чиновник сказал это с небольшим уточнением. По его словам, Украина обязана обеспечивать всем необходимым, в том числе и водой, свои территории:

"В Крыму живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев. Крым — это Украина, мы не собираемся не подавать воду в Украину".

Напомним, об отказе снабжать полуостров водой украинские власти в очередной раз заявили еще в середине февраля.

Более того, украинские активисты требовали, чтобы Россия "возместила ущерб, нанесенный строительством водохранилища", которое, собственно, и служит источником подачи воды в Крым. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.