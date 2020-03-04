Блумберг отказался от поста президента США

Майкл Блумберг снял свою кандидатуру на пост президента США. Он отдал свои голоса Джо Байдену.

Решение экс-кандидата от Демократической партии озвучила NBC.

"Я всегда верил, что победа над Дональдом Трампом начинается с объединения с кандидатом с лучшим шансом сделать это. После вчерашнего голосования стало ясно, что таким кандидатом является мой друг и великий американец Джо Байден", — заявил Майкл Блумберг.

Ранее в пользу Байдена свои голоса отдали другие представители Демократической партии, которые баллотировались в президенты. Почему это происходит, объяснил эксперт.