Не дать победить Сандерсу — такая задача стоит перед правящей элитой Демократической партии США. Поэтому сразу несколько кандидатов отказались от предвыборной гонки, отдав свои голоса Джо Байдену.
В частности, так поступили Пит Буттиджич, Эми Клобушар, Бето О'Рурк. Их поступок объяснил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
"Передача голосов указанных кандидатов моментально уравняла Байдена и Сандерса в Южной Каролине. Вероятнее всего, кандидаты отказались от гонки не просто так, а по решению элиты Демократической партии, которая боится Сандерса. То есть сейчас стоит задача не продвинуть Байдена, а именно не дать вырваться вперед Сандерсу", — пояснил эксперт.
Он также отметил, что предсказать итоги выборов 2020 года в США сейчас довольно сложно. Уровень доверия к Трампу будет измеряться уровнем экономики. К осени на нее могут повлиять многие факторы, в том числе ситуация с коронавирусом.
"Байден не кажется серьезным конкурентом Трампу. Он из той же когорты коррумпированных политиков, что и Хиллари Клинтон, а ее Трамп победил еще в 2016 году", — заявил Васильев.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.