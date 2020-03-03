Эксперт: демократы снимаются с выборов в США по приказу

Не дать победить Сандерсу — такая задача стоит перед правящей элитой Демократической партии США. Поэтому сразу несколько кандидатов отказались от предвыборной гонки, отдав свои голоса Джо Байдену.

В частности, так поступили Пит Буттиджич, Эми Клобушар, Бето О'Рурк. Их поступок объяснил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

"Передача голосов указанных кандидатов моментально уравняла Байдена и Сандерса в Южной Каролине. Вероятнее всего, кандидаты отказались от гонки не просто так, а по решению элиты Демократической партии, которая боится Сандерса. То есть сейчас стоит задача не продвинуть Байдена, а именно не дать вырваться вперед Сандерсу", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что предсказать итоги выборов 2020 года в США сейчас довольно сложно. Уровень доверия к Трампу будет измеряться уровнем экономики. К осени на нее могут повлиять многие факторы, в том числе ситуация с коронавирусом.