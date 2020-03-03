Иран нуждается в российской гуманитарной помощи из-за коронавируса

Иранский посол в России Казем Джалали сообщил, что его страна нуждается в гуманитарной помощи из России из-за коронавируса. В Иране от смертельного недуга скончались уже 40 человек.

"Мы приветствуем гуманитарную помощь со стороны всех стран, в том числе наших единомышленников", — сообщил дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин выражал готовность оказать помощь Ирану в связи с распространением коронавируса в стране.