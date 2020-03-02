Bloomberg сообщил о "военной новинке" Турции — "рое дронов" в Сирии

Турция подняла в небо множество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), чтобы нанести удар по войскам Сирии.

По словам военного чиновника, атака "роя дронов" — это военная новинка, которая, по его словам, продемонстрировала "технологическое мастерство Анкары на поле боя".

"Это то, что до сих пор публично регистрировалось только Израилем", — сказал другой собеседник агентства, директор Программы по экстремизму и противодействию терроризму в Институте Ближнего Востока Чарльз Листер.

Тактика заключается в том, что воздушная кампания подразумевает подъем в воздух множества БПЛА, которые поддерживаются тяжелой артиллерией.

По данным Bloomberg, который ссылается на турецких военных, несколько десятков дронов атаковали сирийские базы и арсеналы, а также повредили или уничтожили ряд зенитно-ракетных комплексов.