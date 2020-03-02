Турция подняла в небо множество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), чтобы нанести удар по войскам Сирии.
По словам военного чиновника, атака "роя дронов" — это военная новинка, которая, по его словам, продемонстрировала "технологическое мастерство Анкары на поле боя".
"Это то, что до сих пор публично регистрировалось только Израилем", — сказал другой собеседник агентства, директор Программы по экстремизму и противодействию терроризму в Институте Ближнего Востока Чарльз Листер.
Тактика заключается в том, что воздушная кампания подразумевает подъем в воздух множества БПЛА, которые поддерживаются тяжелой артиллерией.
По данным Bloomberg, который ссылается на турецких военных, несколько десятков дронов атаковали сирийские базы и арсеналы, а также повредили или уничтожили ряд зенитно-ракетных комплексов.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".