Кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжанию доставили в одну из сочинских больниц в тяжелом состоянии. Об этом сообщил представитель политика. Информацию подтвердили в Минздраве Краснодарского края.
"Да, подтверждаем, Бжания был доставлен в одну из больниц Сочи", — сообщил представитель регионального Минздрава.
По неподтвержденным данным, Бжанию ввели в медикаментозную кому для транспортировки в Краснодар.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".