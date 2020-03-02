Кандидата в президенты Абхазии ввели в искусственную кому в Сочи

Кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжанию доставили в одну из сочинских больниц в тяжелом состоянии. Об этом сообщил представитель политика. Информацию подтвердили в Минздраве Краснодарского края.

"Да, подтверждаем, Бжания был доставлен в одну из больниц Сочи", — сообщил представитель регионального Минздрава.

По неподтвержденным данным, Бжанию ввели в медикаментозную кому для транспортировки в Краснодар.