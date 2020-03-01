Границу ЕС и Турции пересекли уже 76 тысяч мигрантов

Массовое скопление мигрантов из Турции наблюдается в городе Эдирне, который расположен на границе с Грецией. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что уже 76 тысяч беженцев пересекли границу с Евросоюзом и покинули турецкую территорию.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган открыл турецкую границу с Евросоюзом, поскольку в стране не могут справиться с сирийскими беженцами.