Турки не хотят войны с Россией в Сирии

Турция не хочет противостоять России в Сирии. Такое заявление сделал министр национальной обороны Турции Хулуси Акара.

"Анкара не желает противостояния с Москвой в Идлибе", - подчеркнул чиновник.

По его словам, операция "Весенний щит" турецкой армии в сирийском Идлибе направлена на "устранение радикализации и предотвращение миграции".