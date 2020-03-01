Турция не хочет противостоять России в Сирии. Такое заявление сделал министр национальной обороны Турции Хулуси Акара.
"Анкара не желает противостояния с Москвой в Идлибе", - подчеркнул чиновник.
По его словам, операция "Весенний щит" турецкой армии в сирийском Идлибе направлена на "устранение радикализации и предотвращение миграции".
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.