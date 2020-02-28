Украинский вице-адмирал: Россия не сможет "взять" Одессу

У Украины достаточно сил, чтобы в случае гипотетического военно-морского конфликта не допустить высадку российских войск на берег Одессы. С таким заявлением выступил украинский вице-адмирал Андрей Тарасов.

Противоречия как суть пропаганды

Российские силы не смогут даже высадиться, сказал военачальник. Однако, противореча себе, указал на то, что над этим еще нужно поработать.

"Но мы должны строить такую стратегию, чтобы противник не смог даже приблизиться к нашему берегу", — подчеркнул Тарасов.

Что еще нужно, так это

восстановить систему наблюдения;

нарастить силы сдерживания;

обеспечить защиту портов.

Кроме того, украинский вице-адмирал указал на то, что Украине нужно нарастить количество кораблей в Черном море для обеспечения постоянного присутствия там.

"Конечно, мы должны иметь постоянное присутствие в чувствительных районах по Черному морю. А для этого надо иметь мореходные корабли", — добавил он.

Ранее "Правда.Ру" передавала слова главреда издания "Military Крым" Сергея Ченныка, который высказал мнение, что Украина "умножила на ноль" свои военные возможности.