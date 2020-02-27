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Жители восьми регионов Украины могут остаться без отопления

Мир

Весну жители восьми регионов Украины могут встретить без отопления. Коммунальное благо планируют отключить с 1 марта.

Об этом заявили в "Нафтогазе", подчеркнув, что много раз предупреждали украинские власти о необходимости погашения долгов.

"Компания письменно сообщила этим предприятиям о необходимости проведения срочных расчётов во избежание прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года. Для избежания рисков прекращения теплоснабжения населения "Нафтогаз" настаивает на необходимости срочного проведения расчётов", — сообщает пресс-служба компании.

Отопление может исчезнуть из жилых домов в Днепропетровской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской и Хмельницкой областях.

украина нафтогаз отопление
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