Украинцев попросили не продавать питомцев для оплаты долгов по ЖКХ

Компания "Нафтогаз" отреагировала на скандальный призыв украинского депутата от партии "Слуга народа" Евгения Брагара. Ранее парламентарий призвал украинцев продавать домашних питомцев, чтобы оплачивать долги по ЖКХ. Представители компании призвали не поддаваться на призывы депутата и напомнили о субсидиях, которые положены населению страны.

"Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не нужно. Нужно обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону", - сказано в сообщении компании, опубликованном в Facebook.

В "Нафтогазе" сообщили, что на помощь небогатым семьям в оплате коммунальных услуг в госбюджете Украины в этом году предусмотрено почти 50 миллиардов гривен.