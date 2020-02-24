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Источник Правда.Ру

Премьер Украины назвал наркоторговлю способом выплатить ипотеку

Мир » Бывший СССР » Украина

Глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил, что ипотека в стране неподъемна для молодых семей. По его мнению, только люди, занимающиеся преступным бизнесом, могут позволить себе приобретение жилья.

"Молодым семьям даже кредит могут не дать. Рынок ипотеки просто недоступен. Наркотиками, наверное, или оружием нужно торговать, чтобы выплачивать такую ипотеку", — предположил глава правительства.

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Гончарук заверил сограждан, что правительство поставило задачу снизить процентную ставку на жилищные кредиты до 10 процентов.

Ранее на Украине констатировали, что более 25% украинцев страны живут за чертой бедности. Напомним, президент Владимир Зеленский обещал бороться с нищетой, это был один из основных пунктов его программы после избрания.

украина ипотека бедность алексей гончарук
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