Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Прозревают "свидомые"? Депутат Рады обматерил декоммунизацию

Мир » Бывший СССР » Украина

Депутат Верховной Рады Украины Игорь Кива поздравил мужчин своей страны с Днем защитников Отечества и просто, "на чистом русском" указал, куда должны пойти те, кто устроил в Незалежной декоммунизацию.

Короткое и емкое: "С праздником нас, мужчины!", — проиллюстрированное открыткой из "советского времени" вызвало неоднозначную реакцию пользователей украинского сегмента Facebook (на своей странице в этой сети Кива опубликовал поздравление).

Очень многих, ожидаемо, возмутил сам факт того, что депутат Рады вообще заговорил о празднике, который перестали отмечать на Украине с 2014 года.

Что писали в комментариях

  • "А сам-то ты какое отношение к Красной Армии имеешь?"
  • "Ты присягу Украине давал. Отвечать за измену не побоишься?"
  • "А у нас что — депутатам законы страны соблюдать не обязательно?"

И хотя таких комментариев под постом большинство, нашлись люди, которые к поздравлению присоединились.

Как Кива пояснил свою позицию

Парламентарий для "общения с народом" выбрал нецензурную лексику, видимо, решив, что так "понятней".

Игорь Кива, вступивший в дискуссию с комментаторами, написал, что его

"Дед и отец служили и были настоящими мужчинами, воспитали меня. Мое уважение к тем датам, которые чтили и праздновали мои родители!".

И добавил, что благодарен советский солдатам за то, что имеет возможность жить и растить своих детей.

А совсем недавно все было по-другому

Но люди, как оказалось, хорошо помнят "другого Киву": визитной карточкой которого были скандальные выходки, радикальные националистические взгляды, активное участие в АТО и много чего еще.

Темы рада украина 23 февраля игорь кива декоммунизация
Новости Все >
Прозревают "свидомые"? Депутат Рады обматерил декоммунизацию
В подмосковье состоялось собрание Общества "Двуглавый Орел"
В ливийскую Мисурату отправилось очередное турецкое судно с оружием
В Туле состоится полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"
Более 130 человек заразились коронавирусом в Италии
Йоханнес Бе победил в масс-старте Чемпионата мира по биатлону
Астрономы впервые нашли кислород за пределами Млечного пути
Личный водитель украл у своего клиента в Москве 10 млн рублей
Российские туристы смогут расплачиваться рублями в Турции
Норвежец Голберг победил в многодневке "Ски Тур". Большунов седьмой
Последние материалы
Прозревают "свидомые"? Депутат Рады обматерил декоммунизацию
Орехи: польза и вред для здоровья человека
Чем снять зубную боль в домашних условиях
В подмосковье состоялось собрание Общества "Двуглавый Орел"
В ливийскую Мисурату отправилось очередное турецкое судно с оружием
В Туле состоится полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"
Как Китай живет и борется с коронавирусом
Более 130 человек заразились коронавирусом в Италии
Йоханнес Бе победил в масс-старте Чемпионата мира по биатлону
Астрономы впервые нашли кислород за пределами Млечного пути
Популярное
Власть
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу

Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Мир. Новости мира
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Происшествия
В Москве произошло обрушение конструкции башни "Око"
Биатлон
Штаб сборной России сделал замену в мужской эстафете на ЧМ по биатлону
Соломон Соловьев Анна Чапман в родстве с кланом Ротшильдов - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев "Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач Петр Фадеев Любовь Степушова Втянуться в конфликт в Сирии Турции не позволит ее экономика Любовь Степушова
Комментарии
В подмосковье состоялось собрание Общества "Двуглавый Орел"
Белоруссия между интеграцией, переворотом и ударом США
Много шума из ничего. Что стоит за очередной атакой в "Телеграме" на Дмитрия Рогозина?
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
На Камчатке погибла журналистка во время езды на снегоходе
ЛДПР предлагает праздновать в России "День империи"
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Много шума из ничего. Что стоит за очередной атакой в "Телеграме" на Дмитрия Рогозина?
Белоруссия между интеграцией, переворотом и ударом США
Много шума из ничего. Что стоит за очередной атакой в "Телеграме" на Дмитрия Рогозина?
Госдеп обвиняет Россию в распространении фейков о коронавирусе
В России могут отменить призыв в армию
В ливийскую Мисурату отправилось очередное турецкое судно с оружием
Много шума из ничего. Что стоит за очередной атакой в "Телеграме" на Дмитрия Рогозина?
Александр Логинов снялся с масс-старта ЧМ по биатлону
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Втянуться в конфликт в Сирии Турции не позволит ее экономика
Почему Китай опасен для России?
Почему Китай опасен для России?
Цветков: штрафы нужны, но они должны реально работать
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ