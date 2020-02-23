Депутат Верховной Рады Украины Игорь Кива поздравил мужчин своей страны с Днем защитников Отечества и просто, "на чистом русском" указал, куда должны пойти те, кто устроил в Незалежной декоммунизацию.
Короткое и емкое: "С праздником нас, мужчины!", — проиллюстрированное открыткой из "советского времени" вызвало неоднозначную реакцию пользователей украинского сегмента Facebook (на своей странице в этой сети Кива опубликовал поздравление).
Очень многих, ожидаемо, возмутил сам факт того, что депутат Рады вообще заговорил о празднике, который перестали отмечать на Украине с 2014 года.
И хотя таких комментариев под постом большинство, нашлись люди, которые к поздравлению присоединились.
Парламентарий для "общения с народом" выбрал нецензурную лексику, видимо, решив, что так "понятней".
Игорь Кива, вступивший в дискуссию с комментаторами, написал, что его
"Дед и отец служили и были настоящими мужчинами, воспитали меня. Мое уважение к тем датам, которые чтили и праздновали мои родители!".
И добавил, что благодарен советский солдатам за то, что имеет возможность жить и растить своих детей.
Но люди, как оказалось, хорошо помнят "другого Киву": визитной карточкой которого были скандальные выходки, радикальные националистические взгляды, активное участие в АТО и много чего еще.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.