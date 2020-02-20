США и Франция будут бороться с терроризмом в Африке

Борьба с терроризмом в Африке стала ключевой темой беседы президентов США и Франции. Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели переговоры по телефону.

Также в ходе беседы обе стороны подтвердили важность НАТО.

"Лидеры обсудили важность НАТО, усилия Франции и США по борьбе с терроризмом в Сахель и другие двусторонние вопросы", — рассказал представитель Белого дома Джадд Дир.

Ранее сенат лишил Дональда Трампа части полномочий. В частности, президент США больше не сможет единолично принимать решения по вопросам военной политики против Ирана.