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Сенат лишил президента Трампа части полномочий

Мир

Президент США Дональд Трамп не сможет впредь единолично принимать решения по вопросам военной политики против Ирана.

Сенат сегодня проголосовал за ограничение его прав. Теперь, чтобы применять оружие против Тегерана, Трампу придется просить разрешение на это у Конгресса.

Напомним, о необходимости "ограничить президента пока не поздно" ранее заявляла спикер нижней палаты Нэнси Пелоси сразу после того, как был убит иранский генерал Сулеймани и на этом фоне началась эскалация конфликта США и Ирана.

Запрет пришел от тех, от кого Трамп не ожидал

Как ни странно, за ограничение Белого дома в военных вопросах голосовали сегодня в основном однопартийцы действующего президента: 47 демократов и 8 республиканцев.

Сенаторы-демократы, поддержавшие резолюцию, объяснили, что сделали это не потому, что у них есть претензии к "личностным особенностям":

"Дело не в президенте. Речь идет о правильном распределении полномочий между тремя ветвями власти. Конгресс перестал играть ведущую роль в вопросе объявления войны", — заявил конгрессмен-республиканец Майк Ли.

Резолюция Сената предписывает, чтобы Трамп прекратил участие американских войск в операциях против Ирана в течение 30 дней, если он не получит одобрение Конгресса на военные действия.

Темы иран война сенат сша ограничения дональд трамп
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