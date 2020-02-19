Силовики 18 раз атаковали Донбасс

18 раз украинские силовики нарушили перемирие на Донбассе. Такова статистика за сутки.

По Донбассу стреляли минами калибра 82 мм, гранатометами, стрелковым оружием.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило 18 раз", — сказал представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

На сегодняшний день жертвами военной операции стали около 13 тысяч человек.

Россия и Украина готовятся к очередному саммиту в "нормандском формате". Украинская сторона готовится к обмену пленными. В России же подчеркивают, что о саммите говорить рано, пока Украина не выполнит те обязательства, которые взяла на себя ранее.