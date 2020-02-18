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Источник Правда.Ру

В базу данных сайта "Миротворец" внесен глава Мюнхенской конференции

Мир

В базу скандального сайте "Миротворец" 17 февраля был внесен Вольфганг Ишингер, глава Мюнхенской конференции по безопасности.

В базу данных сайта

По версии "ловцов зрады" (зрада — в переводе с украинского "предательство" — прим. ред), Ишингер "покушается на на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также является активным участником "пропагандистских мероприятий России против Украины".

За что Ишингер "удостоен чести"

Администраторам сайте не понравился предложенный Ишингером на одном из заседаний в рамках Мюнхенской конференции по безопасности план по урегулированию ситуации в Донбассе под названием "12 шагов к большей безопасности в Украине и Евро-Атлантическом регионе".

В базу данных сайта

 

 

 

 

 

 

 

 

К слову, над этим документом работали еще и Дес Браун, экс-министр обороны Великобритании, и Игорь Иванов, экс-глава МИД РФ. А подписи под планом поставили 400 специалистов в области международной безопасности.

Напомним:

сайт "Миротворец" публикует "персональные данные" людей, которые "зрадили", по их мнению, Украину.

Ключевое слово здесь — "по их мнению", поскольку логического объяснения найти в формировании "базы" невозможно.

Например,

  • 16 января на сайте появились данные Михаила Мишустина (на от момент кандидата на пост премьер-министра России — прим. ред). Его обвинили в "сознательном нарушении госграницы Украины с целью проникновения в Крым";
  • 15 августа — полный список экипажа самолета "Уральских авиалиний" Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта Жуковский. Их — за участие "в нелегальном перемещении людей и на оккупированную захватчиками территорию";
  • В апреле — супруга Владимира Зеленского Елена. За то, что она, якобы, является информатором "незаконных вооруженных формирований".
Темы сайт миротворец вольфганг ишингер
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