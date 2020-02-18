В базу данных сайта "Миротворец" внесен глава Мюнхенской конференции

В базу скандального сайте "Миротворец" 17 февраля был внесен Вольфганг Ишингер, глава Мюнхенской конференции по безопасности.

По версии "ловцов зрады" (зрада — в переводе с украинского "предательство" — прим. ред), Ишингер "покушается на на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также является активным участником "пропагандистских мероприятий России против Украины".

За что Ишингер "удостоен чести"

Администраторам сайте не понравился предложенный Ишингером на одном из заседаний в рамках Мюнхенской конференции по безопасности план по урегулированию ситуации в Донбассе под названием "12 шагов к большей безопасности в Украине и Евро-Атлантическом регионе".

К слову, над этим документом работали еще и Дес Браун, экс-министр обороны Великобритании, и Игорь Иванов, экс-глава МИД РФ. А подписи под планом поставили 400 специалистов в области международной безопасности.

Напомним:

сайт "Миротворец" публикует "персональные данные" людей, которые "зрадили", по их мнению, Украину.

Ключевое слово здесь — "по их мнению", поскольку логического объяснения найти в формировании "базы" невозможно.

Например,