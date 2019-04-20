База "Миротворца" пополнилась супругой Владимира Зеленского

Жена Владимира Зеленского попала в базу украинского сайта "Миротворец". Ее обвиняют в связи с "незаконными вооруженными формированиями". Напомним, на сайте "Миротворец" размещают информацию о людях, которые сотрудничают с представителями непризнанных ДНР и ЛНР.
Соответствующая запись появилась на сайте 20 апреля. Там отмечается, что Елена Зеленская является информатором "незаконных вооруженных формирований".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о дебатах между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Несмотря на ажиотаж вокруг предстоящего мероприятия и организованный подвоз зрителей из регионов на автобусах, к его началу стадион "Олимпийский" в Киеве, где встретились кандидаты, был заполнен примерно на треть. Сторонников действующего президента на трибунах и в фан-зоне оказалось значительно больше.
На фото: Владимир Зеленский и его супруга Елена
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