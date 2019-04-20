База "Миротворца" пополнилась супругой Владимира Зеленского

Жена Владимира Зеленского попала в базу украинского сайта "Миротворец". Ее обвиняют в связи с "незаконными вооруженными формированиями". Напомним, на сайте "Миротворец" размещают информацию о людях, которые сотрудничают с представителями непризнанных ДНР и ЛНР.



Из комика в президенты: лидер «Квартала 95» Владимир Зеленский может победить на украинских выборах / Новости от 19.09.2018 21:52

Соответствующая запись появилась на сайте 20 апреля. Там отмечается, что Елена Зеленская является информатором "незаконных вооруженных формирований".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о дебатах между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Несмотря на ажиотаж вокруг предстоящего мероприятия и организованный подвоз зрителей из регионов на автобусах, к его началу стадион "Олимпийский" в Киеве, где встретились кандидаты, был заполнен примерно на треть. Сторонников действующего президента на трибунах и в фан-зоне оказалось значительно больше.

На фото: Владимир Зеленский и его супруга Елена

Читайте также:

Порошенко и Зеленский встретились на предвыборных дебатах