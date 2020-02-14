О цифровых технологиях расскажет Цукерберг чиновникам Еврокомиссии

Чиновники Еврокомиссии проведут встречу с создателем Facebook. На их вопросы ответит Марк Цукерберг.

Встречу подтвердила представитель Еврокомиссии Дана Спинант:

«Я могу вам подтвердить, что три члена совета ЕК встретятся с Цукербергом на следующей неделе, будут обсуждать с ним общие вопросы, связанные с цифровыми технологиями, а также такие важные вопросы, как дезинформация».

Ранее «Правда.Ру» писала, что Марк Цукерберг призывал власти активнее участвовать в регулировании интернета. По мнению создателя популярной соцсети, правительства мировых государств и их управляющие органы должны принять новые единые глобальные правила по регулированию сети Интернет.