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Источник Правда.Ру

Нового главу офиса Зеленского уже обвинили в связях с Россией ВИДЕО

Мир » Бывший СССР » Украина

Не успели высохнуть чернила на указе Владимира Зеленского о назначении нового главы президентского офиса, а Андрея Ермака уже обвиняют в тесных связях с российскими политиками и бизнесменами.

Пока новый руководитель офиса распаковывал вещи в новом же кабинете, журналисты программы "Схемы" (Украина) вытащили из архивов сюжет, подготовленный по результатам собственного расследования, проведенного еще в октябре 2019 года.

"Еще полгода назад нам удалось обнаружить у Андрея Ермака — протеже Тимура Мидича, а с лета еще и самого Коломойского — бизнес-связи в России. Но это еще не все. Как оказалось, его партнер из России тесно связан с российским сенатором -"единороссом", который некогда был однокурсником самого Путина", — утверждают авторы сюжета.

андрей ермак связи с россией журналистское расследование
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