Нового главу офиса Зеленского уже обвинили в связях с Россией ВИДЕО

Не успели высохнуть чернила на указе Владимира Зеленского о назначении нового главы президентского офиса, а Андрея Ермака уже обвиняют в тесных связях с российскими политиками и бизнесменами.

Пока новый руководитель офиса распаковывал вещи в новом же кабинете, журналисты программы "Схемы" (Украина) вытащили из архивов сюжет, подготовленный по результатам собственного расследования, проведенного еще в октябре 2019 года.