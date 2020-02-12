Не успели высохнуть чернила на указе Владимира Зеленского о назначении нового главы президентского офиса, а Андрея Ермака уже обвиняют в тесных связях с российскими политиками и бизнесменами.
Пока новый руководитель офиса распаковывал вещи в новом же кабинете, журналисты программы "Схемы" (Украина) вытащили из архивов сюжет, подготовленный по результатам собственного расследования, проведенного еще в октябре 2019 года.
"Еще полгода назад нам удалось обнаружить у Андрея Ермака — протеже Тимура Мидича, а с лета еще и самого Коломойского — бизнес-связи в России. Но это еще не все. Как оказалось, его партнер из России тесно связан с российским сенатором -"единороссом", который некогда был однокурсником самого Путина", — утверждают авторы сюжета.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.