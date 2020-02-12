Медсестры госпиталя в Ухане станцевали для больных ВИДЕО

То, что даже в тяжелых обстоятельствах, которые напрямую угрожают жизни, должно быть место для праздника, доказали медики одного из временных госпиталей для лечения коронавируса в городе Ухань.

Две медсестры, решив порадовать пациентов, устроили прямо в палате популярные в Китае "площадные танцы". К ним присоединились и некоторые пациенты.

Видео,снятое пациенткой госпиталя, разлетелось по Сети

Видео их выступления, снятое на телефон одной из пациенток, и выложенное в интернет с подписью

"музыка и танцы возвращают давно людям потерянные улыбки", —

распространилось в соцсетях, почти мгновенно став вирусным. И под каждым скопированным постом — сотни комментариев. И все — положительные.

"Я чувствовала себя журналистом, который должен рассказать всем историю борьбы с коронавирусом, чтобы как можно больше людей увидели вклад этих самоотверженных медиков", — написала автор видео под ником @Абу.

И, как все хорошее, инициатива двух медсестер была подхвачена в других госпиталях - в Ухани, вопреки болезни, запустился танцевальный флэшмоб.