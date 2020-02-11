Очередной скандал: жена старшего внука Елизаветы II хочет развода

Жена старшего внука королевы Елизаветы II Питера Филлипса заявила, что хочет развестись с мужем после 12 лет замужества.

По словам 41-летней Отем Келли, она приняла такое решение после отказа принца Гарри и Меган Маркл от королевских привилегий.

Питер Филлипс признался, что намерения жены его шокировали, и сейчас он находится в растерянности. По его словам, он думал, что у него была идеальная жизнь и не ожидал, что жена потребует развода.