Жена старшего внука королевы Елизаветы II Питера Филлипса заявила, что хочет развестись с мужем после 12 лет замужества.
По словам 41-летней Отем Келли, она приняла такое решение после отказа принца Гарри и Меган Маркл от королевских привилегий.
Питер Филлипс признался, что намерения жены его шокировали, и сейчас он находится в растерянности. По его словам, он думал, что у него была идеальная жизнь и не ожидал, что жена потребует развода.
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