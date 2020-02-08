Солдат из Таиланда убил 12 гражданских

В центре таиландского города Накхон Ратчасима военнослужащий одной из военных частей открыл стрельбу по мирному населению. Солдату удалось убить 12 человек. Экстренные службы сообщают о десятках раненных. Военнослужащему удалось угнать внедорожник HamVee. Он катался по городу и периодически открывал огонь из винтовки.

Сейчас солдат забаррикадировался на четвертом этаже торгового центра и взял в заложники 16 человек.