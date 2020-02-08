Зеленский провел встречу с Папой Римским

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане и попросил его оказать поддержку в вызволении украинских военных, плененных в Донбассе.

"Понтифик делает всё возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через два месяца после "Нормандии" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновлён нашим разговором о мире на Украине", - сообщила пресс-служба администрации Зеленского.

Ранее Папа Римский молился, чтобы саммит "нормандской четверки" в Париже принес "плоды мира".