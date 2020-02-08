Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане и попросил его оказать поддержку в вызволении украинских военных, плененных в Донбассе.
"Понтифик делает всё возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через два месяца после "Нормандии" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновлён нашим разговором о мире на Украине", - сообщила пресс-служба администрации Зеленского.
Ранее Папа Римский молился, чтобы саммит "нормандской четверки" в Париже принес "плоды мира".
В следующем году "Уралвагонзавод" завершит испытания новых артиллерийских комплексов. Какие перспективы есть у войск при их наличии, пояснил эксперт.