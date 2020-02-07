Памятник благодарности Красной Армии снесли в Польше

Власти польского города Лешно согласовали снос памятника, установленного в знак благодарности Красной Армии. Монумент уже демонтирован.

На его месте установят камень. Он будет посвящен 100-летнему юбилею со дня возвращения города в состав Польши.

На предыдущем памятнике была высечена надпись на русском и польском языках. В ней говорилось о вечной памяти героям, которые погибли во имя свободы и независимости Польши и Советского Союза. Он был установлен по окончании Второй мировой войны.