Власти польского города Лешно согласовали снос памятника, установленного в знак благодарности Красной Армии. Монумент уже демонтирован.
На его месте установят камень. Он будет посвящен 100-летнему юбилею со дня возвращения города в состав Польши.
На предыдущем памятнике была высечена надпись на русском и польском языках. В ней говорилось о вечной памяти героям, которые погибли во имя свободы и независимости Польши и Советского Союза. Он был установлен по окончании Второй мировой войны.
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