Шторм оставил американцев без электричества

Около 150 тысяч жилых домов на юго-востоке США остались без света. Обрыв линий произошел в результате шторма.

Основной удар приняла на себя Флорида. Здесь без света остались почти 75 тысяч человек. Также проблемы с электроснабжением наблюдаются в Джорджии, Вирджинии, Южной и Северной Каролине.

Зимний шторм, обрушившийся на Штаты, принес сильные ветры, дожди и наводнения. По предварительным данным, погибли четверо человек: трое в ДТП, один — от падения дерева на передвижной дом.