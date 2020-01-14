В Иране свою электросеть считают лучше американской

Министерство энергетики Ирана заявляет о том, что электрическая сеть в стране стала одной из лучших в мире с точки зрения надежности за последние 16 лет.

Представитель министерства Мостафа Раджаби отметил, что производительность электроэнергетической системы в Иране в настоящее время намного лучше, чем в Соединенных Штатах и во многих крупных европейских странах.

Главный показатель эффективности иранских электросетей, по мнению чиновника, отсутствие отключения электроэнергии в течение длительного периода времени.

Санкции США не помешали расплатиться с подрядчиками

По словам Раджаби, с марта 2019 года по всей стране было запущено около 3250 мегаватт (МВт) новых генерирующих мощностей, проведены ремонтные работы на электростанциях с производительностью 100 000 МВт.

Минэнерго удалось выплатить частным подрядчикам около $1 млрд для урегулирования долгов, несмотря на напряженную финансовую ситуацию в бюджете, сложившуюся благодаря американским санкциям.

У Ирана огромная энергетическую отрасль с сотнями электростанций, многие из которых имеют эффективный комбинированный цикл, который обеспечивает надежное и доступное электричество для домашних хозяйств и отраслей промышленности по всей стране.