Американский парламентарий: Трамп может вернуть Аляску России

Если не отправить Трампа в отставку, он вернет России Аляску. Такое мнение высказал демократ Адам Шифф.

Он является главной фигурой по импичменту президента США и членом Палаты представителей США. По его мнению, Дональд Трамп имеет планы по возвращению России северного региона. Причем это может произойти еще до следующих выборов. В обмен глава Штатов попросит поддержку России.

Также среди предположений Шиффа переезд Трампа во Флориду и передача дел Джареду Кушнеру, который является зятем действующего президента США.

Между тем, расследование в отношении Дональда Трампа завершено. Сегодня президент США намерен выступить в Сенате и сделать важное заявление.