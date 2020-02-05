Дональд Трамп оправдан сенатом США по обоим пунктам обвинения: превышении власти и препятствовании работе конгресса - на процессе по импичменту.
Это означает, что действующий президент остается у власти.
Голосование прошло сегодня. Началось оно в 00 часов по московскому времени. Прямая трансляция заседания велась на сайте верхней палаты представителей США.
Стороне обвинения так и не удалось набрать необходимых для объявления импичмента 67 мандатов.
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Превышение власти
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Препятствование работе конгресса
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За - 48
Против - 52
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За - 47
Против - 53
Результаты не стали неожиданностью, поскольку большинство в американском сенате принадлежит республиканцам - однопартийцам Трампа. И на их поддержку он мог рассчитывать изначально.
Впрочем, один республиканец все же считает, что президент превышает свои полномочия. Это Митт Ромни, сенатор от штата Юта, экс-кандидат на пост главы государства. Проголосовав «за» по первому пункту обвинения, он теперь вошёл в историю страны, как первый сенатор, проголосовавший за отстранение президента-однопартийца от власти.
Сам же Дональд Трамп стал третьим американским президентом, которому объявлялся импичмент.
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