Сенат США оправдал Трампа в деле об импичменте

Дональд Трамп оправдан сенатом США по обоим пунктам обвинения: превышении власти и препятствовании работе конгресса - на процессе по импичменту.

Это означает, что действующий президент остается у власти.

Голосование прошло сегодня. Началось оно в 00 часов по московскому времени. Прямая трансляция заседания велась на сайте верхней палаты представителей США.

Стороне обвинения так и не удалось набрать необходимых для объявления импичмента 67 мандатов.

Как распределились голоса

Превышение власти Препятствование работе конгресса За - 48 Против - 52 За - 47 Против - 53

Результаты были ожидаемы

Результаты не стали неожиданностью, поскольку большинство в американском сенате принадлежит республиканцам - однопартийцам Трампа. И на их поддержку он мог рассчитывать изначально.

Впрочем, один республиканец все же считает, что президент превышает свои полномочия. Это Митт Ромни, сенатор от штата Юта, экс-кандидат на пост главы государства. Проголосовав «за» по первому пункту обвинения, он теперь вошёл в историю страны, как первый сенатор, проголосовавший за отстранение президента-однопартийца от власти.

Сам же Дональд Трамп стал третьим американским президентом, которому объявлялся импичмент.