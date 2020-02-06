Сын бывшего президента Киргизии умер в Москве

Старший сын бывшего президента Киргизии скончался в Москве. Айдару Акаеву было 43 года.

Смерть наступила скоропостижно. По предварительной версии причиной стала внезапная остановка сердца.

Через две недели сыну бывшего главы Киргизии исполнилось бы 44 года. У Аскара Акаева остался сын и две дочери.

В Москве Айдар Акаев занимался телекоммуникационным бизнесом. В Киргизии ни он, ни отец не появлялись, так как после "тюльпановой революции" подозревались в экономических преступлениях.