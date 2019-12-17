Eurasianet: в Киргизии и Таджикистане нет рабочих мест

Сокращение бедности в этих странах Центральной Азии замедлилось, поэтому многие жители этих стран вынуждены работать в России, считает автор американского издания Eurasianet.

Анализируя данные Всемирного банка, издание сообщает о том, что уровень бедности в 2002-2009 годах в этих странах снижался в среднем на 7 процентных пунктов ежегодно. Однако во все последующие годы было очевидно, что снижение уровня бедности замедлилось.

Коррупция и государственный сектор не дают развиваться предпринимательству

Автор публикации считает, что основная причина в том, что в странах существует проблема с рабочими местами: не создаются новые и не растет заработная плата.

Таким образом, миллионы граждан Киргизии и Таджикистана вынуждены уезжать на заработки в Российскую Федерацию.

Издание отмечает, что в этих странах непомерно раздут государственный сектор, который не дает возможности развиваться частному сектору.

К тому же, предприниматели сталкиваются с коррупцией, процветающей в обоих государствах.