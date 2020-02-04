Охрана принца Гарри и Меган Маркл чувствует себя прислугой

Охранники принца Гарри и Меган Маркл, которые были высланы в Канаду для охраны членов королевской семьи, сообщили, что выполняют обязанности прислуги. Полицейские Скотланд-Ярда говорят, что им приходится ходить за кофе или другими покупками.