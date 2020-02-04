Охранники принца Гарри и Меган Маркл, которые были высланы в Канаду для охраны членов королевской семьи, сообщили, что выполняют обязанности прислуги. Полицейские Скотланд-Ярда говорят, что им приходится ходить за кофе или другими покупками.
"Хотя ребята рады быть там, выполняя свои задачи, у них появляется ощущение, будто их считают лакеями, отправляя за продуктами в магазин или готовыми блюдами в ресторан", — рассказали в Скотланд-Ярде.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.