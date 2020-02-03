Польша хочет занять место Великобритании в ЕС

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что место Великобритании в Европейском союзе могла бы занять Польша. Ранее аналогичное заявление делал украинский лидер Владимир Зеленский. Он заявлял на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что место Великобритании в ЕС могла бы занять Украина.

По мнению Чапутовича, Евросоюз стал слабее после выхода Великобритании в экономической, политической и военной отрасли. А Польша могла бы усилить объединение, отмечает глава польского МИД.