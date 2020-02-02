Зафиксирована первая смерть от коронавируса вне Китая

На Филиппинах скончался 44-летний мужчина из-за коронавирусной инфекции. Он стал первом человеком на планете, который скончался от коронавируса вне КНР. Об этом рассказало филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения.

На данный момент в Китае скончались от инфекции уже 304 человек, инфицированным остаются 14380 человек. Напомним, что двух больных коронавирусом также госпитализировали в России. Оба граждане Китая, которые недавно прибыли в РФ.