Президент Палестины Махмуд Аббас принял участие в экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств, которое прошло в Каире. Палестинский лидер сообщил, что не приемлет "сделку века", которую предложили США для ведения переговоров с Израилем. Аббас заявил, что планирует разорвать все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности.
"Я направил послания американской и израильской сторонам, что с ними не будет впредь никаких отношений, включая координацию в сфере безопасности, в свете их неприятия подписанных соглашений и международной законности", - сообщил Аббас.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.