Аббас планирует прекратить все отношения с США и Израилем

Президент Палестины Махмуд Аббас принял участие в экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств, которое прошло в Каире. Палестинский лидер сообщил, что не приемлет "сделку века", которую предложили США для ведения переговоров с Израилем. Аббас заявил, что планирует разорвать все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности.