Симоняьн: влиянию коронавируса подвержены только этнические китайцы

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян утверждает, что коронавирус поражает только этнических китайцев. По словам журналистки, она попросила своих коллег проанализировать национальности заболевших по всему миру.