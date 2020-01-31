Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян утверждает, что коронавирус поражает только этнических китайцев. По словам журналистки, она попросила своих коллег проанализировать национальности заболевших по всему миру.
"Попросила наших ребят выяснить, есть ли среди заболевших коронавирусом не этнические китайцы. Выяснили. Нет", - написала Симоньян в Facebook.
"Во Франции, в Италии - везде этнические китайцы. В США - врачебная тайна", - добавила журналистка.
Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.