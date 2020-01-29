Корреспондентка Russia Today в Сирии Вафа Шабруни была серьезно ранена в провинции Идлиб. По предварительным данным, съемочная группа вела съемку складов оружия.
"Группа снимала склады оружия, которые остались после отступления боевиков из города Маарет Ан-Нууман. По предварительным данным, один из снарядов взорвался", - сообщил Telegram-канал RT.
Сейчас Вафа Шабруни находится в тяжелом состоянии. Ее перевозят из больницы Хан-Шейхуна в государственное медучреждение города Хама.
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