Китайские врачи бреются налысо и носят памперсы

В Интернет продолжает просачиваться информация от жителей провинции Хубэй, которая была закрыта в связи с эпидемией коронавируса. Девушка-врач, которую направили работать в Ухань, завела собственный блог под названием "Дневник медсестры в Ухане".

Девушка утверждает, что ей пришлось состричь волосы, чтобы обезопасить себя от заражения. По словам медика, пациенты прибывают постоянно, а врачи дежурят по шесть часов. У медиков даже нет времени, чтобы справить нужду, поэтому они используют подгузники.