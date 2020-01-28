Филиппины перестали выдавать визы китайцам из-за коронавируса

Власти Филиппин больше не выдают визы гражданам Китая сразу после их прибытия. Такое решение было принято из-за опасений заражения коронавирусом.

"Сейчас мы временно приостановили выдачу виз по прибытию для граждан Китая, чтобы замедлить приток групповых туров", - прокомментировали решение в Бюро иммиграции Филиппин.

Ранее Филиппины уже остановили все рейсы из китайского Уханя, который считается эпицентром вспышки нового типа коронавируса.