"Московия должна нам столько, сколько никому другому", - заявил вчера Олег Тягнибок, лидер украинской националистической партии "Свобода".
Радикальный политик призвал действующую власть Незалежной "стребовать с России за Вторую мировую войну и причитающиеся Киеву части Алмазного фонда".
"Московия должна нам не только за Вторую мировую. А за оккупацию в прошлом веке. За раскулачивание и коллективизацию, за три голодомора и десятки миллионов уничтоженных украинцев. За причитающиеся нам части Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР".
Все, что "вспомнил", перечислил. Забыл лишь о выплаченных за Украину Россией обязательствах по долгам, наделанных Киевом в бытность в составе СССР.
"Украинцы все равно возьмут свое. Требования к России не имеют срока давности", - на такой угрожающей ноте в посте поставлена точка.
Которая почему-то не напугала политиков российских.
"Конечно, мы не можем запретить Украине что-то требовать от нас. Но хочу напомнить: все, кто у России когда-либо и что-либо требовал, получали жесткий ответ", - прокомментировал слова украинского радикала Руслан Бельбек, депутат Госдумы от Крыма.
И добавил, что уж ни Тягнибоку лично, ни Украине вообще Россия ничего не должна:
"Именно российские цари собрали единую мощную державу. Российские правители, когда приходилось, защищали Украину как часть своей страны. Когда было нужно, именно из российского бюджета Украина восстанавливалась и развивалась. И ушла Украина от нас в 1991 году не самой бедной страной в мире. Ну а если все промотали и разворовали, то не мы виноваты".
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