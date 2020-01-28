На Украине захотели репараций и часть Алмазного Фонда России

"Московия должна нам столько, сколько никому другому", - заявил вчера Олег Тягнибок, лидер украинской националистической партии "Свобода".

Радикальный политик призвал действующую власть Незалежной "стребовать с России за Вторую мировую войну и причитающиеся Киеву части Алмазного фонда".

Тягнибок в посте, опубликованном в Telegram-канале, написал:

"Московия должна нам не только за Вторую мировую. А за оккупацию в прошлом веке. За раскулачивание и коллективизацию, за три голодомора и десятки миллионов уничтоженных украинцев. За причитающиеся нам части Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР".

Все, что "вспомнил", перечислил. Забыл лишь о выплаченных за Украину Россией обязательствах по долгам, наделанных Киевом в бытность в составе СССР.

"Украинцы все равно возьмут свое. Требования к России не имеют срока давности", - на такой угрожающей ноте в посте поставлена точка.

Которая почему-то не напугала политиков российских.

Как отреагировали в России на заявление Тягнибока

"Конечно, мы не можем запретить Украине что-то требовать от нас. Но хочу напомнить: все, кто у России когда-либо и что-либо требовал, получали жесткий ответ", - прокомментировал слова украинского радикала Руслан Бельбек, депутат Госдумы от Крыма.

И добавил, что уж ни Тягнибоку лично, ни Украине вообще Россия ничего не должна: