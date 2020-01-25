Приближенный Меркель потребовал снять санкции с России

Соратник Ангелы Меркель по ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер считает, что санкции против России необходимо отменить. Об этом политик рассказал изданию Bild. По его мнению, ограничительные меры против России ни к чему не привели, а лишь нанесли урон немецкой экономике.

"Мы хотим, чтобы отношения с Российской Федерацией улучшились. Поэтому санкции необходимо отменить", - заявил Кречмер.

Кречмер также подчеркнул, что Россия продемонстрировала, что с ней можно сотрудничать, на последнем международном заседании по ливийскому вопросу.