Тимошенко призвала украинцев отказаться от Зеленского

Юлия Тимошенко, лидер оппозиционной партии "Батькивщина", заявила, что украинское правительство, а точнее — президент Зеленский "должен расстаться с внешними управляющими страны".

"А если он не хочет этого делать, то Украина должна отказаться от него самого", — цитирует политика Vesti.ua.

Тимошенко считает, что Зеленский сдал свою страну

По словам Тимошенко, Зеленский "сдал свою страну на аутсорсинг внешнему управлению", чем демонстрирует пренебрежение национальными интересами Украины и сводит на нет ее экономическое развитие.

"Мы все руками Зеленского переданы в полурабство. Пути два: либо Зеленский отказывается от такой политики, либо Украина отказывается от Зеленского", — сказала Тимошенко.

Напомним, что о "внешнем управлении" Украиной лидер "Батькивщины" говорит уже не в первый раз. Ранее Юлия Тимошенко уже заявляла о начавшемся процессе ликвидации Украины. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.