Белоруссия нашла альтернативу нефти из России

В белорусском государственном концерне "Белнефтехим" сообщили, что нашли альтернативу российской нефти. Концерн закупил 80 тысяч тонн нефти из Норвегии. В ближайшие дни нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" ожидает поставку черного золота через литовский порт Клайпеде.

Белорусский лидер Александр Лукашенко неоднократно говорил, что ищет замену российской нефти. Он разослал соответствующие коммерческие предложения Азербайджану, Казахстану, Украине и странам Балтии.