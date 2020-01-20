Участники конференции по Ливии подписали совместный документ

В Берлине завершилась международная конференция по Ливии. По ее итогам участники приняли совместное заявление.

Итоговый документ призывает конфликтующие в Ливии стороны разоружить свои военизированные группы, сделать их частью госструктур, прекратить все военные передвижения. Участники конференции приветствовали снижение насилия, которое было зафиксировано после инициативы о перемирии от 12 января.

"Участники конференции приветствуют зафиксированное после предложение о перемирии снижение насилия и призывают воздержаться от любых действий, которые усугубляют конфликт, усилить меры по прекращению огня, укрепить контроль за соблюдением оружейного эмбарго, а также гарантировать безопасность нефтяных объектов и воздержаться от любых враждебных действий против нефтяной инфраструктуры Ливии",- записано в коммюнике.

Со своей стороны участники берлинской конференции пообещали укрепить контроль со стороны ООН, проводить наблюдение "за наземными, водными, воздушными пространствами" и предоставлять изображения, полученные со спутников.

В отношении нарушителей режима прекращения огня Совбезу ООН предлагается ввести санкции.

"Мы призываем ООН способствовать переговорам о перемирии между сторонами конфликта", -сообщается в документе.

На встрече с журналистами Сергей Лавров особо отметил, что военного решения конфликта в Ливии участники конференции не рассматривали, поскольку "решать судьбу страны должны сами ливийцы".

Напомним, что участие в берлинской встрече по Ливии принял российский президент. Как писала "Правда.Ру", Владимир Путин разделил позицию "хозяйки саммита" Ангелы Меркель. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.