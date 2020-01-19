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Источник Правда.Ру

Путин поддержал позицию Меркель по Ливии

Мир

Президент России Владимир Путин, находясь в Берлине на Международной встрече по Ливии, заявил, что поддерживает позицию канцлера Германии Ангелы Меркель относительно ливийского конфликта. Также российский лидер подчеркнул, что ситуацией в Ливии обеспокоен весь мир.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что Владимир Путин заявил о полном прекращении боевых действий в Ливии.  Такое заявление сделал российские президент во время встречи с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Путин подчеркнул, что прекращение боевых действий - это совместное достижение России и Турции.

Также "Правда.Ру" оповещала читателей, что Тайип Эрдоган призвал Владимира Путина "приструнить" Хафтара из-за его агрессивной политики.

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