Трудности перевода: Facebook "обозвал" Си Цзиньпиня "гадюшником"

Недавно госсекретарь Мьянмы Аун Сан Су Чжи поделилась на своей странице в Facebook информацией о встрече с китайским лидером Си Цзиньпином. Однако автоматический переводчик соцсети перевел имя председателя КНР как "Mr Shithole", что в переводе на русский язык означает "мистер гадюшник" или "мистер вонючая дыра".

Аналогичная ошибка была допущена в заголовке местной газеты Irrawaddy. Представители компании Facebook извинились за техническую проблему, которая привела к некорректному переводу имени китайского лидера.