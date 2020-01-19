Недавно госсекретарь Мьянмы Аун Сан Су Чжи поделилась на своей странице в Facebook информацией о встрече с китайским лидером Си Цзиньпином. Однако автоматический переводчик соцсети перевел имя председателя КНР как "Mr Shithole", что в переводе на русский язык означает "мистер гадюшник" или "мистер вонючая дыра".
Аналогичная ошибка была допущена в заголовке местной газеты Irrawaddy. Представители компании Facebook извинились за техническую проблему, которая привела к некорректному переводу имени китайского лидера.
"Мы исправили техническую проблему, которая приводила к некорректному переводу с бирманского на английский. Этого не должно было случиться и мы предпринимаем шаги, чтобы этого больше не повторилось. Искренне приносим извинения за оскорбление", - сообщили в Facebook.
Депутат Госдумы прокомментировал сообщения, что в составе рабочей группы по поправкам в Конституцию есть депутаты и сенаторы с двойным гражданством.