На Западе попытались объяснить отставку Медведева

Западная пресса активно рассуждает о "сейсмических сдвигах" во внутренней политике России. Речь идет об отставке правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Зарубежные журналисты рассматривают происходящее не как "капитуляцию" команды Медведева, а как переход России к новой модели власти. Западные СМИ выражают уверенность, что новый премьер Мишустин не станет преемником Владимира Путина. На Западе считают его переходным лицом, чтобы реализовать поправки в Конституцию, которые жестко ограничат власть президента и заставят его подчиняться некоему органу, предположительно, Госсовету.