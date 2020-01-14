Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что украинцев ожидает рабство из-за законопроекта о продаже земли. Он также назвал эту инициативу "безумной" и подчеркнул, что день принятия этого законопроекта станет "черным днем" в истории Украины.

"Хочу вас всех поздравить: осталось буквально немного времени, и мы вот-вот сумеем уехать в любую страну мира, потому что своей-то земли у нас не будет - мы ее продадим", - заявил парламентарий.

"И тут нет "зрады", нет никакого вранья, что "все пропало", просто те украинцы, которые останутся на проданной земле, могут великолепно устроиться рабами на плантациях", - добавил Рабинович.