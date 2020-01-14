Депутат Сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил жителям страны отмечать дату взятия Москвы от 1610 года.

"Этот год станет хорошей возможностью для Литвы и Польши отметить вступление республиканских войск в Москву 410 лет назад. 1 октября 1610 года московские ворота были открыты для польских и литовских войск. И 11 октября экипаж республиканских войск вошел в Кремль, занял все стратегические объекты, склады оружия и запретил москвичам носить оружие", - написал парламентарий в Facebook.