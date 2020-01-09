Министр иностранных дел Ирака Мохаммад Али аль-Хаким подчеркнул необходимость того, чтобы американские и другие иностранные войска покинули Ирак.
С таким призывом иракский дипломат выступил во время совместного брифинга с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Багдаде.
"Ирак настаивает на сохранении своего суверенитета, территориальной целостности и полном выводе иностранных сил", - сказал Мохаммад Али аль-Хаким.
Главы иракского и турецкого МИД на встрече обсудили двусторонние отношения на всех уровнях, включая сотрудничество в борьбе с терроризмом.
Министр иностранных дел Ирака заявил, что любая эскалация напряженности в регионе может привести к возрождению Тахирских террористических группировок.
Аль-Хазали также отметил, что настало время для Иракского ответа на недавнее убийство США, и, что реакция будет "не менее масштабной", чем ракетные удары Тегерана по двум американским базам в Ираке.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.