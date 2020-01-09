В Ираке настаивают на выводе всех иностранных войск из страны

Министр иностранных дел Ирака Мохаммад Али аль-Хаким подчеркнул необходимость того, чтобы американские и другие иностранные войска покинули Ирак.

С таким призывом иракский дипломат выступил во время совместного брифинга с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Багдаде.

"Ирак настаивает на сохранении своего суверенитета, территориальной целостности и полном выводе иностранных сил", - сказал Мохаммад Али аль-Хаким.

Главы иракского и турецкого МИД на встрече обсудили двусторонние отношения на всех уровнях, включая сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Министр иностранных дел Ирака заявил, что любая эскалация напряженности в регионе может привести к возрождению Тахирских террористических группировок.

Аль-Хазали также отметил, что настало время для Иракского ответа на недавнее убийство США, и, что реакция будет "не менее масштабной", чем ракетные удары Тегерана по двум американским базам в Ираке.